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22.10.2020 08:49
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На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный и выбросил столб пепла на высоту 9 километров

Один из самых активных вулканов мира — Безымянный — начал извергаться на Камчатке 22 октября и выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря.

В регионе установлен наивысший «красный» код авиационной опасности. Выпадение пепла с вулкана зафиксировано в двух посёлках, сообщает краевой главк МЧС.

«Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. Жителям села Лазо и посёлка Атласово рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении. В МЧС добавили, что угрозы для населения нет.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в 2019 году.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Вот где скорость и мощь. А пирокластический поток действительно быстрый.
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