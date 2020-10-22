На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный и выбросил столб пепла на высоту 9 километров
Один из самых активных вулканов мира — Безымянный — начал извергаться на Камчатке 22 октября и выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря.
В регионе установлен наивысший «красный» код авиационной опасности. Выпадение пепла с вулкана зафиксировано в двух посёлках, сообщает краевой главк МЧС.
«Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 миллиметра, зафиксировано на Камчатке в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. Жителям села Лазо и посёлка Атласово рекомендовано закрыть двери и окна и без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении. В МЧС добавили, что угрозы для населения нет.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в 2019 году.