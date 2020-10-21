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21.10.2020 22:22
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Петростат: Количество заболевших внебольничной пневмонией в Петербурге в августе выросло в семь раз

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге, следует из опубликованного 21 октября доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-сентября 2020 года».

Согласно документу, число умерших в Петербурге в январе-августе 2020 года оказалось выше прошлогоднего значения на 5478 человек. Если год назад за восемь месяцев года скончались 39870 человека, то в этом году 45348.

В разделе о заболеваемости населения «отдельными инфекционными заболеваниями» отмечается, что случаев внебольничной пневмонии в августе 2020-го было 4391. Рост к августу прошлого года — 7,1 раза. А к июлю — 58,9%. Всего же за период с января по август было зафиксировано 52467 случаев пневмонии.

В докладе сообщается, что, по предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 сентября 2020 года составила 5,375 млн человек и с начала года уменьшилась на 22,5 тысячи или на 0,4%. Произошло это в основном из-за естественной убыли (39%) и миграционного оттока населения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Alex Freedom
Это реальные диагнозы или врачи так написали?
Кто боится выходить на улицу, заболеть или умереть - сидите дома до укола вакцины. В чём проблема? От нас только отстаньте.
260657101
Ковидоотрицатели, вы конечно же правы, это не лишние смерти, это наверно миграционно оттекли , а то что пневмонией в 7 раз чаще болеют, так это оптимизированная медицина лучше диагностирует и лечит, лечит, ну до смерти , иногда и больше чем в прошлые года.
pregatus
Это не ковид, точно-точно не ковид, просто внебольничная пневмония взяла и выросла в 7 раз, с кем не бывает.
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