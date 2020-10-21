Петростат: Количество заболевших внебольничной пневмонией в Петербурге в августе выросло в семь раз

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге, следует из опубликованного 21 октября доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-сентября 2020 года».



Согласно документу, число умерших в Петербурге в январе-августе 2020 года оказалось выше прошлогоднего значения на 5478 человек. Если год назад за восемь месяцев года скончались 39870 человека, то в этом году 45348.



В разделе о заболеваемости населения «отдельными инфекционными заболеваниями» отмечается, что случаев внебольничной пневмонии в августе 2020-го было 4391. Рост к августу прошлого года — 7,1 раза. А к июлю — 58,9%. Всего же за период с января по август было зафиксировано 52467 случаев пневмонии.

