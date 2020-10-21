Вандалы испачкали десятки картин, скульптур и саркофагов в нескольких музеях Берлина. Об этом стало известно спустя две недели

Как минимум 70 экспонатов в Пергамском музее, Старой Национальной галерее, Новом музее в Берлине пострадали от рук вандалов, передаёт издание Die Zeit. Неизвестные испачкали масляной жидкостью египетские саркофаги, скульптуры и картины XIX века — причем это случилось ещё 3 октября, однако больше двух недель общественности о произошедшем не сообщали.



Полиция начала расследование, мотивы вандалов пока неизвестны. Точную сумму ущерба ещё предстоит установить: от вещества на предметах искусства остались яркие пятна.

