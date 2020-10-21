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21.10.2020 20:34
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Вандалы испачкали десятки картин, скульптур и саркофагов в нескольких музеях Берлина. Об этом стало известно спустя две недели

Как минимум 70 экспонатов в Пергамском музее, Старой Национальной галерее, Новом музее в Берлине пострадали от рук вандалов, передаёт издание Die Zeit. Неизвестные испачкали масляной жидкостью египетские саркофаги, скульптуры и картины XIX века — причем это случилось ещё 3 октября, однако больше двух недель общественности о произошедшем не сообщали.

Полиция начала расследование, мотивы вандалов пока неизвестны. Точную сумму ущерба ещё предстоит установить: от вещества на предметах искусства остались яркие пятна.

Как отмечает Die Zeit, это одна из самых масштабных атак на культурные ценности в музеях за всю историю послевоенной Германии.

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Комментарии (1)

veteran78
Мотивы ? Мотивы те же что и во Франции.
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