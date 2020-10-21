Муниципальные депутаты попросили Беглова спасти Жемчужный пляж. Для этого надо изменить трассировку дороги

Под обращением подписались 58 депутатов из 30 муниципалитетов. Как следует из текста обращения, народные избранники попросили градоначальника подкорректировать задание на подготовку проекта планировки территории, в частности, изменить трассировку Балтийского бульвара и улицы Адмирала Черокова и исключить из зоны строительства береговую полосу и прибрежную защитную полосу Невской губы Финского залива.

В Петербурге муниципальные депутаты 21 октября направили губернатору Александру Беглову коллективное обращение с просьбой изменить трассировку улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвара, чтобы защитить от уничтожения Жемчужный пляж. Об этом «Фонтанке» сообщил депутат МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик.

Построенная в прошлом году улица Адмирала Черокова «врезается» в Финский залив, перпендикулярно ему — вдоль берега — должны возвести Балтийский бульвар. В этом случае пляж окажется отрезан. Кроме того, обращают внимание подписанты, часть территории станет недоступной для заезда уборочной техники. Они предлагают «отвести» бульвар от побережья, усмотрев в существующей трассировке нарушение Водного кодекса.

Депутаты припомнили губернатору, что в декабре прошлого года во время посещения Красносельского района он на встрече с жителями поддержал предложение по корректировке ППТ. А также дал поручение главе района Олегу Фадеенко встретиться с инициативной группой для решения вопроса. Встреча состоялась, предложения жителей чиновник поддержал, но проект планировки так и не был откорректирован.

Дороги в рамках инвестиционных обязательств строит ЗАО «Балтийская жемчужина», которое возводит одноименный микрорайон. Эта же компания разработала предложенную трассировку с «отрезанием» пляжа. Ранее «Фонтанка» рассказывала о публичных слушаниях по ППТ, в ходе которых жители резко раскритиковали проект.