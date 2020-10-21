ФСБ задержала двух членов банды Шамиля Басаева в связи с убийством 280 человек в Дагестане
Спустя 21 год правоохранительные органы задержали ещё двух членов банды Шамиля Басаева, которые в 1999 году участвовали в нападении на Дагестан. Жертвами боевиков тогда стали 280 человек.
«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России, СК РФ и при силовой поддержке Росгвардии задержаны и доставлены в орган предварительного следствия уроженцы Ставропольского края Майлубаев Расул, 1975 года рождения, и Якубов Загир, 1977 года рождения, — участники вооруженного нападения в августе 1999 года в составе бандформирований Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан, не понесшие за это уголовного наказания», — заявили в центре общественных связей ФСБ 20 октября. Силовики уточнили, что мужчин задержали по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Во время атаки на Ботлихский район погибло более 280 человек, больше 800 получили ранения, среди них были и военные, и правоохранители, и гражданское население. Инцидент серьёзно ударил по экономике республики. Поиск участников террористических атак продолжается по сей день.
Также официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что СК будет просить суд отправить Майбулаева и Якубова под стражу.
В течение 20 лет после нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана были осуждены более 80 боевиков, они получили сроки от 3 до 15 лет лишения свободы. Семь участников банды, включая самого Басаева, были уничтожены. В федеральный и международный розыск объявили 30 человек.
Шамилm Басаев — чеченский террорист, активный участник вооружённой борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991–2006 годах.