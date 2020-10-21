ФСБ задержала двух членов банды Шамиля Басаева в связи с убийством 280 человек в Дагестане

Спустя 21 год правоохранительные органы задержали ещё двух членов банды Шамиля Басаева, которые в 1999 году участвовали в нападении на Дагестан. Жертвами боевиков тогда стали 280 человек.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России, СК РФ и при силовой поддержке Росгвардии задержаны и доставлены в орган предварительного следствия уроженцы Ставропольского края Майлубаев Расул, 1975 года рождения, и Якубов Загир, 1977 года рождения, — участники вооруженного нападения в августе 1999 года в составе бандформирований Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан, не понесшие за это уголовного наказания», — заявили в центре общественных связей ФСБ 20 октября. Силовики уточнили, что мужчин задержали по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».