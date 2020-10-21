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21.10.2020 14:36
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В Петербурге оперативника угрозыска арестовали по делу о грабеже, превышении полномочий и служебном подлоге

Оперативника угрозыска одного из отделов полиции города арестовали на полтора месяца. Об этом 21 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приморский районный суд заключил под стражу Сергея Иванченко, которого подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия, в грабеже группой лиц по предварительному сговору, а также в служебном подлоге.

По версия следствия, будучи оперуполномоченным уголовного розыска 53-го отдела полиции и при исполнении, он напал на человека в парадной одного из домов в Дмитровском переулке, где не менее трех раз ударил его по голове и телу, а также забрал банковскую карту и снял с нее 13 тысяч рублей. Иванченко действовал совместно с неустановленными сотрудниками УМВД, также говорится в сообщении пресс-службы судов.

Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

После этого подозреваемый совместно с коллегами составил в отношении него административный протокол, хотя никакого правонарушения пострадавший не совершал. Как полагает следствие, они сделали это для того, чтобы скрыть следы совершенного ими преступления.

Иванченко просил домашний арест. Однако суд решил иначе и отправил его в следственный изолятор до 5 декабря.

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Комментарии (10)

rumet
А пин-код горе-опер считал из разбитой головы? Или там в подъезде еще состоялись пытки, чтобы ограбленный сам назвал 4 цифры?
Или где-то в городе появились банкоматы, которые с любой найденной карты - просто так мечут деньги?
Фонтанкиным авторам сценарии телесериалов надо писать - так они свою журналистскую немощь обратят на пользу.
iphonedimona
Напал вместе с группой - это разбой. Был при исполнении, значит был с оружием. А это уже бандитизм.
Mafioza
Как он с такими мозгами и способностями в розыск-то попал?:)неустановленное лицо поди постаралось?..
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