В Петербурге оперативника угрозыска арестовали по делу о грабеже, превышении полномочий и служебном подлоге

Оперативника угрозыска одного из отделов полиции города арестовали на полтора месяца. Об этом 21 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Приморский районный суд заключил под стражу Сергея Иванченко, которого подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия, в грабеже группой лиц по предварительному сговору, а также в служебном подлоге.

По версия следствия, будучи оперуполномоченным уголовного розыска 53-го отдела полиции и при исполнении, он напал на человека в парадной одного из домов в Дмитровском переулке, где не менее трех раз ударил его по голове и телу, а также забрал банковскую карту и снял с нее 13 тысяч рублей. Иванченко действовал совместно с неустановленными сотрудниками УМВД, также говорится в сообщении пресс-службы судов.