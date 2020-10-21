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21.10.2020 12:24
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На месторождении «Роснефти» в Югре из-под земли забил чёрный фонтан

Эффектный фонтан из воды и нефти забил из-под земли в Нефтеюганском районе Югры. Струя поднималась на высоту до 15 метров.

Инцидент произошел накануне на месторождении ПАО НК «Роснефть», где прорвало водовод высокого давления, пишет 21 октября Ugra-news. В результате наружу вырвался фонтан технической воды.

Водовод перекрыли в течение часа, еще три часа ушло на ликвидацию прорыва. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают специалисты Природнадзора Югры, прокуратуры и других профильных ведомств.

Для локализации последствий аварии сотрудники «Юганскнефтегаза» отсыпают песок для дальнейшей рекультивации пострадавшей территории.

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Комментарии (1)

вадики
Прорыв???Кофи?или всё же .......?)))))
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