Охота на «корейцев»: новые машины в Петербурге угнали у топ-менеджеров и пенсионерки

Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, «Хёндэ Туссаны» угнали у 52-летнего гендиректора из Ломоносова, 29-летней бухгалтера с улицы Савушкина и у 60-летней пенсионерки с Архивной улицы. У бухгалтера бежевая машина 2020 года выпуска, у директора — светло-бежевая 2019-го (ущерб 2,2 млн руб.), у пенсионерки — чёрная 2018 года (ущерб 1,2 млн руб.). У всех есть каско. Бежевые машины попали в поле зрения городских камер видеонаблюдения.

Четыре «Хёндэ» и одну «КИА» разыскивают петербургские полицейские после получения заявлений от потерпевших 20 октября.

«Хёндэ Санта Фе» 2019 года увели у 34-летнего директора от дома 52, корпус 3, по Приморскому проспекту ещё 17-го числа. Машина принадлежит компании и тоже застрахована по каско. Момент угона зафиксировала камера, установленная на парадной. Это было в 11 часов утра: к автомобилю подошёл молодой мужчина в маске и капюшоне, сел за руль и уехал.

У 32-летней заместительницы гендиректора строительной компании от дома в Пушкине пропала «КИА Соренто», принадлежащая фирме. Машина 2018 года выпуска, её стоимость — 1,3 млн руб., каско есть.

По этим фактам или уже возбуждены уголовные дела, или решаются вопросы о возбуждении.