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21.10.2020 09:53
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В Подмосковье задержали директора и педагога детского центра, в котором от взрыва боеприпаса времен ВОВ погиб ребенок

Подросток погиб от взрыва противотанкового патрона в центре дополнительного образования в Лобне. Директора центра и педагога задержали.

«Задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (часть 2 статьи 293 УК России и часть 2 статьи 222 УК России)», — сообщили 21 октября в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел накануне. В руках у подростка сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Ребенок, которому было 14 лет, от полученной травмы скончался.

По предварительной информации, боеприпас хранили в кабинете патриотического клуба «Каскад», который находится в центре «Созвездие». Подросток, как сообщалось ранее, якобы попытался разобрать патрон, но тот взорвался.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Дома у подозреваемых провели обыски.

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