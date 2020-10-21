В Подмосковье задержали директора и педагога детского центра, в котором от взрыва боеприпаса времен ВОВ погиб ребенок
Подросток погиб от взрыва противотанкового патрона в центре дополнительного образования в Лобне. Директора центра и педагога задержали.
«Задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (часть 2 статьи 293 УК России и часть 2 статьи 222 УК России)», — сообщили 21 октября в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.
Инцидент произошел накануне. В руках у подростка сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Ребенок, которому было 14 лет, от полученной травмы скончался.
По предварительной информации, боеприпас хранили в кабинете патриотического клуба «Каскад», который находится в центре «Созвездие». Подросток, как сообщалось ранее, якобы попытался разобрать патрон, но тот взорвался.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Дома у подозреваемых провели обыски.