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21.10.2020 09:25
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Россиянину в больнице диагностировали беременность и отправили к гинекологу

В больнице №21 города Уфа пациенту ЛОР-отделения диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу.

Как сообщает 21 октября РИА Новости, курьёзную запись мужчина обнаружил в истории болезни и рассказал об этом в «ВКонтакте». «Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать — невнимательность, халатность?» — написал мужчина.

Скриншот из vk.com
Скриншот из vk.com

Кроме этого в истории болезни нашлись и другие неточности. «История с моей «беременостью» получила широкую огласку, хотя я отнёсся к этому с юмором, — пишет пациент на своей странице в «ВКонтакте». — В этой истории меня больше зацепила неверная информация о лечении зуба (я его не лечил) и о том, что я сразу лёг в данный стационар без предварительного амбулаторного лечения (хотя до поступления в стационар я находился на амбулаторном лечении [в связи с ОРВИ], и лечение оказалось неэффективным, в связи с чем меня и положили в стационар). Это же всё-таки врачи, и от них зависит жизнь человека. Получив такой резонанс, моя история заставит задуматься и быть внимательнее по отношению к будущим пациентам».

Мужчина попросил минздрав Башкирии обратить внимание на ситуацию. Местным журналистам чиновники разъяснили, что провели служебное расследование в больнице, а произошедшее назвали технической ошибкой.

В министерстве также обратили внимание на то, что мужчина выложил снимок истории болезни в сеть в открытый доступ до проверки руководителем подразделения: подписи заведующего на документе нет.

Скриншот из vk.com
Скриншот из vk.com

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Комментарии (6)

Noisymouse
Ой, ладно, разнылись, всегда такия ляпы случались)) У меня до сих пор где-то хранится детская медицинская карта сына, где первые пару-тройку месяцев его жизни рукой участковой патронажной сестры повторяется запись "девочка хорошая, крепкая, жалоб у мамы нет")) А было это еще в 80-х.
Cashmare
фраза "карлсон залетел и ждал малыша" заиграла новыми красками
вадики
Сцуко башкиры жгут не дай бог там заболеть
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