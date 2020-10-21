Россиянину в больнице диагностировали беременность и отправили к гинекологу
В больнице №21 города Уфа пациенту ЛОР-отделения диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу.
Как сообщает 21 октября РИА Новости, курьёзную запись мужчина обнаружил в истории болезни и рассказал об этом в «ВКонтакте». «Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать — невнимательность, халатность?» — написал мужчина.
Кроме этого в истории болезни нашлись и другие неточности. «История с моей «беременостью» получила широкую огласку, хотя я отнёсся к этому с юмором, — пишет пациент на своей странице в «ВКонтакте». — В этой истории меня больше зацепила неверная информация о лечении зуба (я его не лечил) и о том, что я сразу лёг в данный стационар без предварительного амбулаторного лечения (хотя до поступления в стационар я находился на амбулаторном лечении [в связи с ОРВИ], и лечение оказалось неэффективным, в связи с чем меня и положили в стационар). Это же всё-таки врачи, и от них зависит жизнь человека. Получив такой резонанс, моя история заставит задуматься и быть внимательнее по отношению к будущим пациентам».
Мужчина попросил минздрав Башкирии обратить внимание на ситуацию. Местным журналистам чиновники разъяснили, что провели служебное расследование в больнице, а произошедшее назвали технической ошибкой.
В министерстве также обратили внимание на то, что мужчина выложил снимок истории болезни в сеть в открытый доступ до проверки руководителем подразделения: подписи заведующего на документе нет.