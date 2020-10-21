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21.10.2020 09:09
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После шума в Апраксином дворе в отдел увезли больше десяти иностранцев. Никто из них в ухо коллеге не стрелял

Драка со стрельбой из-за разгрузки товара в Апраксином дворе закончилась госпитализацией одного из участников конфликта. Задерживали гурьбой.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября, среди задержанных в основном граждане Таджикистана. Попались также пакистанец и приезжий из Афганистана. Правда, никто из 11 человек ничего про стрельбу толком сказать не смог, и установить их причастность не удалось.

Сам конфликт произошел около пяти утра накануне. Известно, что повод возник в процессе разгрузки товара. Пострадавший — 51-летний россиянин. У него прострелены бедро и ухо, есть ушибы груди и травма головы. Он в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. На месте стрельбы нашли 5 гильз, а разбираться с задержанными позвали центр «Э».

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Комментарии (1)

kukuruzza
И ЧТО они такое интересное разгружали?
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