«Фраза вырвана из контекста». В мэрии Екатеринбурга объяснили слова про пассажиров без масок, которых нужно выгонять из транспорта

В мэрии Екатеринбурга объяснили слова главы города Александра Высокинского про пассажиров без масок, которых нужно выталкивать из общественного транспорта. В пресс-службе заявили, что фразу вырвали из контекста.



«Понятно же, что он не говорит, что нужно выталкивать. Фраза вырвана из контекста. Он призывает просто к гражданской ответственности, к взаимоуважению, чтобы люди понимали, что ситуация серьезная. Она под контролем, но она серьезная. У нас и так сейчас проводятся и рейды в торговых местах, в общественном транспорте, чтобы люди не ходили без масок… Тут нет никакого призыва к таким действиям», - прокомментировала мэрия 21 октября ситуацию РИА Новости.

