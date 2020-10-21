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21.10.2020 08:22
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«Фраза вырвана из контекста». В мэрии Екатеринбурга объяснили слова про пассажиров без масок, которых нужно выгонять из транспорта

В мэрии Екатеринбурга объяснили слова главы города Александра Высокинского про пассажиров без масок, которых нужно выталкивать из общественного транспорта. В пресс-службе заявили, что фразу вырвали из контекста.

«Понятно же, что он не говорит, что нужно выталкивать. Фраза вырвана из контекста. Он призывает просто к гражданской ответственности, к взаимоуважению, чтобы люди понимали, что ситуация серьезная. Она под контролем, но она серьезная. У нас и так сейчас проводятся и рейды в торговых местах, в общественном транспорте, чтобы люди не ходили без масок… Тут нет никакого призыва к таким действиям», - прокомментировала мэрия 21 октября ситуацию РИА Новости.

Накануне отвечая на вопрос журналистов E1.ru, Высокинский заявил, что пассажиры могут сами выгонять людей без масок из общественного транспорта.

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Комментарии (8)

***_555
А пусть начнёт с себя - окажется от служебной машины и ездит в автобусе.
263857621
Начинается! "Вы меня не так поняли".... Всё мы так поняли, слово не воробей! Самого его выпихнуть надо, а то местные "воеводы" порой совсем уже борзеют и рамок не чуют!
Modest_5e4ce41f7533b
Все надо делать по законам рынка. Ввести платное право проезда без маски и цену заломить такую...
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