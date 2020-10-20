Мэр Екатеринбурга: Пассажиров без масок нужно выталкивать из общественного транспорта
Пассажирам общественного транспорта нужно выталкивать из него людей без масок, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая на соответствующий вопрос.
«Можно и нужно, — заявил мэр 20 октября журналистам E1.RU. — Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, кого-то при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим».
Соблюдение масочного режима — больная тема и для Петербурга: Смольный видит на входе в метро почти 100 процентов людей в масках. В Роспотребнадзоре говорят, что их в десять раз меньше.