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20.10.2020 19:05
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Мэр Екатеринбурга: Пассажиров без масок нужно выталкивать из общественного транспорта

Пассажирам общественного транспорта нужно выталкивать из него людей без масок, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая на соответствующий вопрос.

«Можно и нужно, — заявил мэр 20 октября журналистам E1.RU. — Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, кого-то при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим».

Соблюдение масочного режима — больная тема и для Петербурга: Смольный видит на входе в метро почти 100 процентов людей в масках. В Роспотребнадзоре говорят, что их в десять раз меньше.

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Комментарии (3)

McGillavry
Мелоковат чиновничек. Не то что один гражданин, который призывал заваривать двери в подъездах и расстреливать граждан.
aaignat
Когда этот недоМЭРок последний раз ездил на общественном транспорте? Пусть катается и подаёт пример
mangup
... а клинических идиотов - выталкивать с должностей. На обследование.
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