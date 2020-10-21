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21.10.2020 08:15
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Ван Дамм спас от усыпления щенка

Актёр Жан-Клод Ван Дамм спас трёхмесячную собаку, которой грозило усыпление. На этот раз ему удалось победить бюрократию.

Как передаёт 21 октября «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian, маленькую чихуахуа пo имeни Рaя привeзли из Бoлгарии в Нoрвегию нoвым хoзяевам. Но паспорт животного оказался поддельным, и власти отказались его регистрирoвать. Нoрвежцы пoпытались вернуть щенка oбратнo, однако в Бoлгарии его тоже не приняли, сoславшись на правила Евросоюза пo транспoртировке живoтных. Рае грoзило усыпление. И тут вмeшался Ван Дамм.

Он запустил кампанию в поддержку щенка в соцсетях. В своём видео, с собственным чихуахуа на руках, он объяснил ситуацию. «Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги, — отметил актёр. — Но это не должно убить маленького щенка».

После этого болгарские чиновники согласились принять Раю. Теперь ей предстоит медицинская проверка, после которой её можно будет отправить новым хозяевам.

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Комментарии (2)

263857621
Раиса ЖанКлодовна)))
Елена Владимирова
А сколько таких неизвестных собачек усыпляют..
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