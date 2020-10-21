FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 00:30
0
Печать

«Лацио» переиграл «Боруссию», «Зенит» не последний в группе

Споперники «Зенита» и «Брюгге» по группе F Лиги чемпионов сыграли между собой, «Лацио» в матче 1-го тура в Риме переиграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» в матче 1-го тура на «Газпром Арене» проиграл «Брюгге» со счетом 1:2. Таким образом, «Лацио» и «Брюгге» набрали по три очка, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей на 1 месте пока расположился итальянский клуб. По той же причине «Зенит» оказался на третье строчке в таблице, хотя, как и «Боруссия», очков в первом туре не набрал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний