«Лацио» переиграл «Боруссию», «Зенит» не последний в группе

Споперники «Зенита» и «Брюгге» по группе F Лиги чемпионов сыграли между собой, «Лацио» в матче 1-го тура в Риме переиграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» в матче 1-го тура на «Газпром Арене» проиграл «Брюгге» со счетом 1:2. Таким образом, «Лацио» и «Брюгге» набрали по три очка, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей на 1 месте пока расположился итальянский клуб. По той же причине «Зенит» оказался на третье строчке в таблице, хотя, как и «Боруссия», очков в первом туре не набрал.