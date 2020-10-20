Подстраиваться под развод мостов предстоит до зимы, но в ноябре — реже

Развод мостов в Петербурге будет радовать любителей ночной романтики и занимать автомобилистов до конца осени. Как 20 октября сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте», период навигации закончится в ноябре.

С 15 ноября будут оставаться сведёнными мосты по рукавам Невы — Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский. В ночь на 30 ноября запланирована последняя разводка больших мостов через Неву и Большую Неву. Соответствующие сроки установлены постановлением городского правительства с 2006 года, отходить от них не собираются.