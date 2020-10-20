Подстраиваться под развод мостов предстоит до зимы, но в ноябре — реже

Развод мостов в Петербурге будет радовать любителей ночной романтики и занимать автомобилистов до конца осени. Как 20 октября сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте», период навигации закончится в ноябре.
С 15 ноября будут оставаться сведёнными мосты по рукавам Невы — Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский. В ночь на 30 ноября запланирована последняя разводка больших мостов через Неву и Большую Неву. Соответствующие сроки установлены постановлением городского правительства с 2006 года, отходить от них не собираются.
Впрочем, уже после завершения навигации есть шанс попасть на «романтику» стояния у переправы. В декабре «Мостотресту» необходимо будет провести ряд «тренировочных» разводок, чтобы проверить конструкции и оборудование. Кроме того, раскрыть мосты могут по заявкам от «Волгобалта», но, как отмечают на предприятии, в последние годы зимой их почти не было.