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20.10.2020 22:16
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Подстраиваться под развод мостов предстоит до зимы, но в ноябре — реже

Развод мостов в Петербурге будет радовать любителей ночной романтики и занимать автомобилистов до конца осени. Как 20 октября сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте», период навигации закончится в ноябре.

С 15 ноября будут оставаться сведёнными мосты по рукавам Невы — Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский. В ночь на 30 ноября запланирована последняя разводка больших мостов через Неву и Большую Неву. Соответствующие сроки установлены постановлением городского правительства с 2006 года, отходить от них не собираются.

Впрочем, уже после завершения навигации есть шанс попасть на «романтику» стояния у переправы. В декабре «Мостотресту» необходимо будет провести ряд «тренировочных» разводок, чтобы проверить конструкции и оборудование. Кроме того, раскрыть мосты могут по заявкам от «Волгобалта», но, как отмечают на предприятии, в последние годы зимой их почти не было.

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