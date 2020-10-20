Спад ВВП России замедлился, но розничная торговля продолжает сокращаться
Снижение ВВП России в III квартале 2020 года замедлилось до -3,8% против 8% во II квартале. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности за сентябрь 2020 года».
В частности, на 1,5 процентных пункта уменьшился спад в торговле, на 0,7 п.п. — в обрабатывающей промышленности, а сельское хозяйство подросло на 0,1 п.п.
Негативно на динамике ВВП сказалось сокращение добычи полезных ископаемых и транспортный комплекс.
Снижение ВВП по итогам 9 месяцев 2020 года оценивается на уровне -3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные Минэкономразвития показывают позитивную динамику: если в июле спад составлял 4,4%, в августе — 3,7%, то в сентябре — уже 3,3%.
Выпуск продукции сельского хозяйства в сентябре оставался выше прошлогодних показателей. Динамика обрабатывающей промышленности в сентябре вернулась в область отрицательных значений после роста в августе (-1,6% г/г и +0,4% г/г соответственно).
Вместе с тем поддержку росту по-прежнему оказывают химическая и пищевая отрасль. В строительном секторе годовые темпы роста сохраняются вблизи нулевой отметки (-0,1 % г/г в сентябре после -0,6 % г/г в августе).
На потребительском рынке наблюдается стабилизация после активного восстановления в летние месяцы.
Оборот розничной торговли третий месяц подряд демонстрирует ухудшение динамики — до -3,0% г/г в сентябре после -2,7% г/г в августе и -1,9% г/г в июле. Сокращение товарооборота наблюдается как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Вместе с тем динамика продаж легковых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре вышла в положительную область (+3,4 % г/г против снижения на 0,5 % г/г в августе).
В сегменте потребительских услуг сохраняется восстановительная динамика: падение объема платных услуг населению в сентябре замедлилось до -12,2% г/г с -16,8% г/г, оборот общественного питания сократился на -14,0% г/г (-18,7% г/г месяцем ранее).