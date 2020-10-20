Спад ВВП России замедлился, но розничная торговля продолжает сокращаться

Снижение ВВП России в III квартале 2020 года замедлилось до -3,8% против 8% во II квартале. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности за сентябрь 2020 года».

В частности, на 1,5 процентных пункта уменьшился спад в торговле, на 0,7 п.п. — в обрабатывающей промышленности, а сельское хозяйство подросло на 0,1 п.п.

Негативно на динамике ВВП сказалось сокращение добычи полезных ископаемых и транспортный комплекс.

Снижение ВВП по итогам 9 месяцев 2020 года оценивается на уровне -3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные Минэкономразвития показывают позитивную динамику: если в июле спад составлял 4,4%, в августе — 3,7%, то в сентябре — уже 3,3%.