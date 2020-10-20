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20.10.2020 19:18
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«Зенит» назвал состав на матч с «Брюгге»

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (Бельгия).

Петербуржцы выйдут на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды).

В запасе остались: Андрей Лунев, Александр Васютин, Данила Прохин, Алексей Сутормин, Вендел, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге 20 октября, на «Газпром Арене», начало в 19:55.

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