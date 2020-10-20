Картину Густава Климта, которую в музей могли подкинуть её похитители, снова покажут публике. Её искали 22 года

Картину Густава Климта «Портрет женщины» выставят в галерее Ricci Oddi в итальянском городе Пьяченца. Оттуда её похитили зимой 1997 года: картина считалась утерянной на протяжении 22 лет. О том, что полотно покажут публике в «родном» для него месте, 20 октября написало издание The Art Newspaper.



«Портрет женщины», написанный в 1916–1917 году, нечаянно нашёл садовник. Убирая плющ в декабре 2019 года, он снял решётку с внешней стороны одной из стен галереи Ricci Oddi и увидел в углублении мешок с картиной. Её подлинность после проверки подтвердили эксперты. Стоимость портрета составляет около 60 миллионов евро. Он считался одним из самых разыскиваемых полотен в мире.

