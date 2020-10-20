Проект был рассмотрен 20 октября на заседании правительства Петербурга; он вносит корректировки в тот вариант бюджета, который был принят в начале лета, во время первой половины пандемии. Объем доходов увеличивается на 36,1 млрд рублей, то есть на 6,3%. Из них 17,8 млрд — это собственные доходы города; самая большая прибавка — по налогу на прибыль (10,5 млрд), акцизам (6,8 млрд) и НДФЛ (2,8 млрд). При этом на 1,9 млрд снижаются доходы от продажи материальных и нематериальных активов, на миллиард — сборы по штрафам.

18,2 млрд — это безвозмездные поступления, почти все это приходится на средства федеральной казны. Они направлены на стимулирующие выплаты врачам (6,4 млрд), дополнительное обеспечение медицинских организаций (средства в ТФОМС на 4 млрд), соцвыплаты безработным (3,9 млрд), оплату ЖКХ отдельным категориям граждан (1,3 млрд). Еще миллиард из Москвы направлен на финансовое обеспечение дорожной деятельности — очевидно, речь идет о софинансировании реконструкции Лиговского путепровода.

Расходная часть бюджета 2020 года без учета федеральных средств увеличена на 6,7 млрд. В итоге предполагается, что в казну поступит всего 610 млрд, потратит она 710 млрд рублей. Дефицит, таким образом, сокращается со 111 млрд в действующем бюджете, до 100 млрд в откорректированном.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как комитет финансов решил осенью поменять бюджет текущего года. Подробнее читайте здесь.