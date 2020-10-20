На вынужденную прогулку пришлось отправиться учащимся и сотрудникам общеобразовательного учреждения в Петроградском районе Петербурга. Специалисты заверили, что беспокоиться не о чем.

Как сообщили читатели «Фонтанки» 20 октября, посреди дня из здания на Зверинской улице эвакуировали учеников и учителей гимназии № 610 . По словам жителей соседних домов, такого количества детей во дворе школы не было, наверное, больше года. Масштабного 1 сентября на улице, как обычно, в этом году у них не было.