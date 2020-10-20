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20.10.2020 14:51
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Гимназию на Петроградской стороне отправили на «длинную перемену». В здании работали пожарные

На вынужденную прогулку пришлось отправиться учащимся и сотрудникам общеобразовательного учреждения в Петроградском районе Петербурга. Специалисты заверили, что беспокоиться не о чем.

Как сообщили читатели «Фонтанки» 20 октября, посреди дня из здания на Зверинской улице эвакуировали учеников и учителей гимназии № 610. По словам жителей соседних домов, такого количества детей во дворе школы не было, наверное, больше года. Масштабного 1 сентября на улице, как обычно, в этом году у них не было.

По одному из телефонов, указанных на сайте гимназии, «Фонтанке» подтвердили, что всех, действительно, вывели из здания, добавив, что на месте работают пожарные.

В ГУ МЧС «Фонтанке» сообщили, что в учебном заведении сработала сигнализация, на место выехали специалисты, которые установили, что это было ложное срабатывание.

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