«Красная зона». «Доктор Питер» собрал истории всех петербургских медиков, сражавшихся с COVID-19 и погибших в этом бою

Городские власти обещают установить памятник погибшим петербургским медикам, но они пока не определились, каким и где он будет. Понятно, что с учетом всех согласований процесс установки может затянуться надолго. Губернатор Петербурга Александр Беглов говорит, что трогать Стену памяти на Малой Садовой не станут как минимум до того момента, пока в медицинских учреждениях не установят мемориальные доски своим погибшим коллегам. Но в этом случае память о спасающих нас медицинских работниках будет упрятана в стенах клиник, где и так знают, каково приходится людям в белых халатах работать в условиях, небывалых для гражданского здравоохранения по сложности и опасности.

Медицинский портал «Доктор Питер» создал свою «К расную зону» . Это специальный проект издания, рассказывающий о противостоянии пандемии. Здесь собраны трагические истории врачей, медсестер, всех работников системы здравоохранения, участвовавших в спасении петербуржцев от вируса, ставшего в итоге смертельным для них самих.

«Доктор Питер» открыл свою Стену памяти. Виртуальную. Доступ к ней будет открыт для всех и всегда.

Напомним, из-за того, что в клиниках Петербурга поначалу не были организованы условия для работы в условиях распространения инфекции, а у медиков не было опыта работы с ней, они начали заражаться от своих пациентов. Больше всего заражений пришлось на апрель-май, 25 человек, по информации «Доктора Питера», умерли с подтвержденным коронавирусом. Пик смертей случился в июне, когда погиб еще 21 человек.

К исходу лета медики уже работали в СИЗах, число пациентов с ковидом сократилось. Стало меньше и медработников, пострадавших от этой инфекции. Но жертвы все равно есть.

Имена погибших, воспоминания о них друзей, родственников и коллег — в проекте «Красная зона». Чтобы мы помнили.