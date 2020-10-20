Тыву подключили к электричеству за час. Автоматика отключила линию 220 кВ

В Тыве восстановили электроснабжение, которое пропало во всей республике 20 октября после сработавшей автоматики. На ликвидацию последствий ушло чуть больше часа.



«В 12:18 (08:18 МСК) защитной автоматикой была отключена одна из линий 220 кВ в Республике Тыва. За 1 час 11 минут энергетикам филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири удалось полностью восстановить электронабжение отключенных потребителей по резервной линии», — рассказали в компании.



Во время сбоя социально значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников.

