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20.10.2020 12:07
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Тыву подключили к электричеству за час. Автоматика отключила линию 220 кВ

В Тыве восстановили электроснабжение, которое пропало во всей республике 20 октября после сработавшей автоматики. На ликвидацию последствий ушло чуть больше часа.

«В 12:18 (08:18 МСК) защитной автоматикой была отключена одна из линий 220 кВ в Республике Тыва. За 1 час 11 минут энергетикам филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири удалось полностью восстановить электронабжение отключенных потребителей по резервной линии», — рассказали в компании.

Во время сбоя социально значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников.

Бригады энергетиков ведут работы на месте повреждения.

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Комментарии (1)

baddancer
В Туве не МЭС Сибири, а Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Хакасское ПМЭС. А МЭС Сибири - это надстройка, которая сама ничего не делает, только бумаги перекладывает.
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