Петербуржец позволил себе лишнего в телефонном разговоре с сотрудником банка. Полиция приехала к нему домой через полчаса
Телефонная ругань с менеджером банка может обернуться для жителя Петербурга уголовным делом. Мужчина, находясь во взвинченном состоянии, пообещал взорвать офис кредитной организации.
Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, накануне вечером в полицию поступил звонок от менеджера центра клиентского обслуживания одного из крупных российских банков. Там рассказали, что 38-летний клиент из Петербурга пугает организацию взрывом, и попросили мужчину проверить.
Спустя полчаса опергруппа была на Малой Балканской, где живёт «шантажист», работающий крановщиком на судостроительном предприятии. Его доставили в отдел и оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Уголовное дело пока возбудить не могут, так как банк должен предоставить запись разговора с угрозами.
Сам петербуржец пояснил, что оплачивал кредит по ипотеке, но произошла какая-то ошибка с перечислением средств. Он позвонил в банк и высказал менеджеру всё, что думает. Во время конфликта он выпалил, что взорвёт офис.