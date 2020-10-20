Петербуржец позволил себе лишнего в телефонном разговоре с сотрудником банка. Полиция приехала к нему домой через полчаса

Телефонная ругань с менеджером банка может обернуться для жителя Петербурга уголовным делом. Мужчина, находясь во взвинченном состоянии, пообещал взорвать офис кредитной организации.



Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, накануне вечером в полицию поступил звонок от менеджера центра клиентского обслуживания одного из крупных российских банков. Там рассказали, что 38-летний клиент из Петербурга пугает организацию взрывом, и попросили мужчину проверить.



Спустя полчаса опергруппа была на Малой Балканской, где живёт «шантажист», работающий крановщиком на судостроительном предприятии. Его доставили в отдел и оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Уголовное дело пока возбудить не могут, так как банк должен предоставить запись разговора с угрозами.

