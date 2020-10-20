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20.10.2020 09:19
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Петербуржец позволил себе лишнего в телефонном разговоре с сотрудником банка. Полиция приехала к нему домой через полчаса

Телефонная ругань с менеджером банка может обернуться для жителя Петербурга уголовным делом. Мужчина, находясь во взвинченном состоянии, пообещал взорвать офис кредитной организации.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, накануне вечером в полицию поступил звонок от менеджера центра клиентского обслуживания одного из крупных российских банков. Там рассказали, что 38-летний клиент из Петербурга пугает организацию взрывом, и попросили мужчину проверить.

Спустя полчаса опергруппа была на Малой Балканской, где живёт «шантажист», работающий крановщиком на судостроительном предприятии. Его доставили в отдел и оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Уголовное дело пока возбудить не могут, так как банк должен предоставить запись разговора с угрозами.

Сам петербуржец пояснил, что оплачивал кредит по ипотеке, но произошла какая-то ошибка с перечислением средств. Он позвонил в банк и высказал менеджеру всё, что думает. Во время конфликта он выпалил, что взорвёт офис.

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Комментарии (18)

Саша Иванов
А что требовал от банка гражданин Великой России, если угрожал взорвать офис ? Каждому сотруднику колл-центра - памперс (рабочая спец. одежда) :-))
lamer
После вынесения административного наказания, товарищ ответственнее будет подходить к формулированию предложений в устной речи. По факту - сам (Роскомнадзор).
gorbokonik
Не было умысла, его доказать надо.
Хотя... мы же в России...
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