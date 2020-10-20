Петербуржец получил пулю в ресторане грузинской кухни на Варшавской

Ужин в одном из сетевых ресторанов грузинской кухни Московского района Петербурга закончился стрельбой.



Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, накануне около девяти вечера в полицию обратился горожанин, который заявил, что его друга ранили из огнестрельного оружия в кафе, расположенном в доме №94 на Варшавской улице.



Прибывшие на месте происшествия полицейские выяснили, что пострадавшего госпитализировали, а заведение уже закрыто. Работавшая там следственно-оперативная группа изъяла для экспертизы гильзу из металла желтого цвета, а также запросила записи с камер видеонаблюдения.

