Петербуржец получил пулю в ресторане грузинской кухни на Варшавской
Ужин в одном из сетевых ресторанов грузинской кухни Московского района Петербурга закончился стрельбой.
Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, накануне около девяти вечера в полицию обратился горожанин, который заявил, что его друга ранили из огнестрельного оружия в кафе, расположенном в доме №94 на Варшавской улице.
Прибывшие на месте происшествия полицейские выяснили, что пострадавшего госпитализировали, а заведение уже закрыто. Работавшая там следственно-оперативная группа изъяла для экспертизы гильзу из металла желтого цвета, а также запросила записи с камер видеонаблюдения.
Пациента доставили в НИИ имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у него проникающее огнестрельное ранение грудной клетки, острое отравление этанолом, а состояние оценили, как средней тяжести.
Пострадавший сам смог рассказал, что с ним приключилось. По его словам, в кафе по указанному адресу у него возник конфликт с неизвестным. Последний в качестве основного аргумента использовал оружие.
По данным «Фонтанки», в биографии получившего ранение мужчины есть три судимости, одна из которых по «наркотической» статье, а две других — из-за похищения и убийства человека.