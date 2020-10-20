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20.10.2020 08:54
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Петербуржец получил пулю в ресторане грузинской кухни на Варшавской

Ужин в одном из сетевых ресторанов грузинской кухни Московского района Петербурга закончился стрельбой.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, накануне около девяти вечера в полицию обратился горожанин, который заявил, что его друга ранили из огнестрельного оружия в кафе, расположенном в доме №94 на Варшавской улице.

Прибывшие на месте происшествия полицейские выяснили, что пострадавшего госпитализировали, а заведение уже закрыто. Работавшая там следственно-оперативная группа изъяла для экспертизы гильзу из металла желтого цвета, а также запросила записи с камер видеонаблюдения.

Пациента доставили в НИИ имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у него проникающее огнестрельное ранение грудной клетки, острое отравление этанолом, а состояние оценили, как средней тяжести.

Пострадавший сам смог рассказал, что с ним приключилось. По его словам, в кафе по указанному адресу у него возник конфликт с неизвестным. Последний в качестве основного аргумента использовал оружие.

По данным «Фонтанки», в биографии получившего ранение мужчины есть три судимости, одна из которых по «наркотической» статье, а две других — из-за похищения и убийства человека.

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Комментарии (11)

Вотоночё
Люблю грузинскую кухню. На Ваське рекомендую кафе Лугела (Малый, 45). Там лучшее полусладкое вино "Изабелла". Даже в Грузии такого не пил.
мухомор
Интересно не то что стреляли в трижды судимого.
А время приезда полиции.
К пострадавшему уже успела приехать скорая, госпитализировала, а закрытие общепита это как вишенка на торте.
DEMOMON
Эти двое нашли друг друга.
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