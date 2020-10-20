В Санкт-Петербурге сегодня ночью был ноль градусов, а завтра уже будет минус. Днём будет максимум 4 градуса. От типичного 20 октября сегодняшний день отличается, во-первых, наличием осадков, а во-вторых, возможностью увидеть солнце.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 октября облачно с прояснениями, днём местами ожидается кратковременный мокрый снег с дождём, ветер умеренный. Воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура в течение суток колеблется от мину 1 до плюс 9. Самое холодное 20 октября зафиксировано в 1976 году, минимальная дневная температура составила минус 7 градусов, а самое тёплое - в 1979 году, плюс 14, напоминает «Яндекс».

