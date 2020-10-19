Ирландия вернула наивысший уровень ограничений из-за COVID-19. Закроют всё, кроме школ, детсадов и строек

Однако в отличие от режима, действовавшего в Ирландии с марта по май, при нынешнем карантине останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты. Социальная жизнь граждан будет регулироваться согласно модели «социального пузыря», положительно зарекомендовавшей себя в Новой Зеландии. Ирландцам предписано ограничить контакты близким семейным кругом, к которому можно добавить лишь людей, помогающих в уходе за больными, стариками и детьми.

Пятый, наивысший уровень эпидемиологической опасности, начнет действовать с 21 октября и продлится шесть недель.

На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских, салонов красоты, фитнес- и спортивных клубов. Лишь профессиональные спортсмены и дети в возрасте до 15 лет смогут продолжать тренировки в прежнем режиме. Предприятия общепита, включая пабы, смогут продавать лишь еду и напитки навынос либо в форме доставки на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома.

Вводя вновь жесткие ограничения кабмин Ирландии надеется, что эти меры позволят стране сбить рост распространения коронавируса и вернуться на второй уровень ограничений к католическому Рождеству.

В воскресенье в стране зафиксировано 1 283 новых случая инфицирования коронавирусом, что повысило общую статистику за весь период эпидемии до 49 962 человек. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом возросло за последние 4 недели с 75 до 298.