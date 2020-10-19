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19.10.2020 23:30
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Ирландия вернула наивысший уровень ограничений из-за COVID-19. Закроют всё, кроме школ, детсадов и строек

Правительство Ирландии 19 октября приняло решение поднять до максимального уровень эпидемиологической опасности по всей стране, ужесточив до максимума карантинные ограничения, сообщил телеканал RTE.

Пятый, наивысший уровень эпидемиологической опасности, начнет действовать с 21 октября и продлится шесть недель.

Однако в отличие от режима, действовавшего в Ирландии с марта по май, при нынешнем карантине останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты. Социальная жизнь граждан будет регулироваться согласно модели «социального пузыря», положительно зарекомендовавшей себя в Новой Зеландии. Ирландцам предписано ограничить контакты близким семейным кругом, к которому можно добавить лишь людей, помогающих в уходе за больными, стариками и детьми.

На острове будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекращена работа парикмахерских, салонов красоты, фитнес- и спортивных клубов. Лишь профессиональные спортсмены и дети в возрасте до 15 лет смогут продолжать тренировки в прежнем режиме. Предприятия общепита, включая пабы, смогут продавать лишь еду и напитки навынос либо в форме доставки на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома.

Вводя вновь жесткие ограничения кабмин Ирландии надеется, что эти меры позволят стране сбить рост распространения коронавируса и вернуться на второй уровень ограничений к католическому Рождеству.

В воскресенье в стране зафиксировано 1 283 новых случая инфицирования коронавирусом, что повысило общую статистику за весь период эпидемии до 49 962 человек. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом возросло за последние 4 недели с 75 до 298.

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Комментарии (3)

22ilves
дураки. Все, кто глухо сидел весной на карантине- сейчас еще глубже в ....опе оказались. Но раз ЕС приняло решение подкидывать деньжат странам ЕСа, пострадавшим от короны - будут усиленно страдать.
Бешеный Заяц
А англичан бить будут?
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