РЖД добавит «Ласточек» из Петербурга в Рускеалу на новогодних каникулах

Пока будущее с открытием границ остаётся неясным, Российские железные дороги готовятся в зимнему всплеску внутреннего туризма.

Как сообщает 19 октября пресс-служба ОЖД, возможностей отправиться на отдых в Карелию на новогодних каникулах на электричке у петербуржцев будет чуть больше: перевозчик добавит рейс «Ласточки» в 8:31 из Северной столицы в горный парк «Рускеала» 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января. Обратный рейс будет в 19:20 в эти же дни.

«Дополнительные «Ласточки» №827/828 будут курсировать в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест)», — отметили в компании.

