Прокуратура запросила от 4 до 7 лет лишения свободы 13 сотрудникам ярославской ИК-1 за пытки над заключенными
Прокуратура в Дзержинском районном суде потребовала назначить сроки от 4 до 7 лет колонии строгого режима 13 сотрудникам ФСИН, которые являются фигурантами дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1. Об этом пишет «Медиазона» 19 октября.
Старшему инспектору отдела безопасности ИК-1 Максиму Яблокову сторона обвинения запросила шесть лет лишения свободы. Яблоков также проходит по делу об избиении в 2016 году заключённого Хасдина Муртазалиева в ярославской колонии. 17 января он был приговорен к 3,5 года реального заключения в колонии общего режима, но 3 сентября срок заменили на условный.
Кроме него прокуратура запрашивает еще для девятерых сотрудников Ярославского ФСИН — Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Александра Морозова, Дмитрия Соловьева, Руслана Цветкова, Андрея Зыбина, Сипана Мамояна, Сергея Драчева, Алексея Микитюка свыше 5 лет лишения свободы, Андрею Андрееву просят назначить четыре года, а бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву и его экс-заместителю Игиту Михайлову — дать по 7 лет колонии.
В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над Макаровым в колонии № 1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 человек — сотрудники уголовно-исправительной системы. Кроме Макарова пострадавшими по делу признаны ещё четыре человека.