Прокуратура запросила от 4 до 7 лет лишения свободы 13 сотрудникам ярославской ИК-1 за пытки над заключенными

Прокуратура в Дзержинском районном суде потребовала назначить сроки от 4 до 7 лет колонии строгого режима 13 сотрудникам ФСИН, которые являются фигурантами дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1. Об этом пишет «Медиазона» 19 октября.

Старшему инспектору отдела безопасности ИК-1 Максиму Яблокову сторона обвинения запросила шесть лет лишения свободы. Яблоков также проходит по делу об избиении в 2016 году заключённого Хасдина Муртазалиева в ярославской колонии. 17 января он был приговорен к 3,5 года реального заключения в колонии общего режима, но 3 сентября срок заменили на условный.