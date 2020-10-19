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19.10.2020 16:25
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Прокуратура запросила от 4 до 7 лет лишения свободы 13 сотрудникам ярославской ИК-1 за пытки над заключенными

Прокуратура в Дзержинском районном суде потребовала назначить сроки от 4 до 7 лет колонии строгого режима 13 сотрудникам ФСИН, которые являются фигурантами дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1. Об этом пишет «Медиазона» 19 октября.

Старшему инспектору отдела безопасности ИК-1 Максиму Яблокову сторона обвинения запросила шесть лет лишения свободы. Яблоков также проходит по делу об избиении в 2016 году заключённого Хасдина Муртазалиева в ярославской колонии. 17 января он был приговорен к 3,5 года реального заключения в колонии общего режима, но 3 сентября срок заменили на условный.

Кроме него прокуратура запрашивает еще для девятерых сотрудников Ярославского ФСИН — Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Александра Морозова, Дмитрия Соловьева, Руслана Цветкова, Андрея Зыбина, Сипана Мамояна, Сергея Драчева, Алексея Микитюка свыше 5 лет лишения свободы, Андрею Андрееву просят назначить четыре года, а бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву и его экс-заместителю Игиту Михайлову — дать по 7 лет колонии.

В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над Макаровым в колонии № 1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 человек — сотрудники уголовно-исправительной системы. Кроме Макарова пострадавшими по делу признаны ещё четыре человека.

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Комментарии (2)

USSR_forever
им надо было пожизненное давать, чтобы другим не повадно было.
pum//ka
Пыток НАД заключенными не бывает. Или пытки заключенных или издевательства над заключенными.
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