Депутаты МО «Шушары» обратились в СК и прокуратуру из-за дорогих билетов на концерте для пожилых. Самым медийным на сцене был Виталий Милонов

Местная администрация МО «Шушары» в сентябре закупила на концерт для пожилых «Наша Победа» билеты, стоимость которых составляла от 1000 до 3000 рублей. Муниципальные депутаты МО «Шушары», которые планировали направить эти средства на более актуальные нужды, обратились в правоохранительные органы. Об этом 19 октября «Фонтанке» рассказала депутат Ольга Краснова. По словам народной избранницы, еще в начале года муниципалитет запланировал уличные мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая. Из-за ситуации с пандемией коронавируса заключенный контракт был расторгнут.

«Мы ушли на каникулы, вернулись в августе. В сентябре глава местной администрации контракт расторгла, а потом попала на больничный. В это время обязанности и.о. главы исполнял ее заместитель Константин Морин. Мы планировали на заседании 24 сентября перенести деньги на благоустройство и ремонт детских площадок. Предыдущий контракт был заключен на 1,36 млн рублей. Ровно эта сумма на наших глазах без нашего ведома просто уходит», — рассказала Краснова. Она добавила, что замглавы своей подписью изменил назначение мероприятия в муниципальной программе, 14 сентября были приобретены билеты, и пять дней спустя уже состоялось мероприятие в доме молодежи «Царскосельский». Закупка проводилась у единственного поставщика. При этом зал был полупустым, о чем свидетельствует фото, опубликованное в паблике МО «ВКонтакте». Контракт заключили с ИП Швайка Оксана Николаевна. Однако, похоже, единственный узнаваемый человек, который вышел на сцену, — это депутат Госдумы Виталий Милонов, который произнес приветственное слово.