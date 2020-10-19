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19.10.2020 13:46
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Роспотребнадзор рекомендует работодателям тестировать на коронавирус до 10% сотрудников

Основную часть заболевших составляют работники офисов. Об этом сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Поэтому эксперт ведомства рекомендует проводить обследование на коронавирус у 10% сотрудников для того, чтобы своевременно выявить заразившихся.

«Работающим в офисе необходимо проходить термометрию, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. Важная мера профилактики — изоляция источника инфекции на 14 дней. Для своевременного выявления заболевания работодателям рекомендуется проводит еженедельное обследование на коронавирус 10% работников», — сказала она, добавив, что тем, у кого есть возможность работать удаленно, следует ей воспользоваться.

Пшеничная поставила на первое место в рейтинге самых инфекционно-опасных мест офис. На втором — семья.

Пшеничная также рассказала, что на пике заболеваемости коронавирусом в России могут регистрировать до 20000 новых случаев за сутки.

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Комментарии (3)

житель города П.
Опыт моей компании говорит что большинство заболевших как раз не офисные работники, а сотрудники производства. И их компания тестировала практически 100%.
204407
И все радостно побежали выполнять рекомендации, буржуи за рубль удавятся.
Sibir_5e4d67bbb7aea
первая торпеда пошла, вторая будет- "обязательно" и у "правильной" компании, прямо как у их кореша главного нарколога Брюна, который анализы отправил собирать всех автороссиян к своим знакомым, а ранее в школах наркоту искал небесплатно....
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