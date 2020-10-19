Роспотребнадзор рекомендует работодателям тестировать на коронавирус до 10% сотрудников
Основную часть заболевших составляют работники офисов. Об этом сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Поэтому эксперт ведомства рекомендует проводить обследование на коронавирус у 10% сотрудников для того, чтобы своевременно выявить заразившихся.
«Работающим в офисе необходимо проходить термометрию, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. Важная мера профилактики — изоляция источника инфекции на 14 дней. Для своевременного выявления заболевания работодателям рекомендуется проводит еженедельное обследование на коронавирус 10% работников», — сказала она, добавив, что тем, у кого есть возможность работать удаленно, следует ей воспользоваться.
Пшеничная поставила на первое место в рейтинге самых инфекционно-опасных мест офис. На втором — семья.
Пшеничная также рассказала, что на пике заболеваемости коронавирусом в России могут регистрировать до 20000 новых случаев за сутки.