Количество заболевших коронавирусом в мире перевалило за 40 миллионов

Университет Джонса Хопкинса в США, который аккумулирует информацию о коронавирусе из 189 стран, зафиксировал 40 миллионов заболевших.

«Число случаев [COVID-19] в мире — 40 050 902», — сообщает 19 октября Университет Джонса Хопкинса.

Больше всего заразившихся выявили в США, на которые приходится почти пятая часть всех случаев COVID-19 (почти 8,2 миллиона). Далее по этому показателю идут Бразилия (более 5,2 миллиона) и Индия (7,6 миллиона).

Россия держится на четвертом месте с 1 415 316 случаями COVID-19. За последние сутки в стране был обновлен антирекорд по ежедневному приросту.