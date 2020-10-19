Губернатор Забайкалья перевел школы края на дистанционное обучение

Глава региона Александр Осипов поручил перевести все школы Забайкалья на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19, сообщает 19 октября официальный сайт краевой администрации.

«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — сказал глава региона.



Он отметил, что в детских садах также необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы. Это необходимо для недопущения скопления дошкольников в учреждениях.