Губернатор Забайкалья перевел школы края на дистанционное обучение
Глава региона Александр Осипов поручил перевести все школы Забайкалья на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19, сообщает 19 октября официальный сайт краевой администрации.
«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — сказал глава региона.
Он отметил, что в детских садах также необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы. Это необходимо для недопущения скопления дошкольников в учреждениях.
В ближайшее время крупным предприятиям необходимо составить список сотрудников, которые имеют возможность работать удаленно.
Отметим, что за введение ограничительных мероприятий выступает и территориальное управление Роспотребнадзора. Заместитель главы ведомства Евгений Гредюшко, выступая на оперативном совещании 19 октября, подчеркнул, что разобщение детей позволит снизить рост заболевания и стабилизировать эпидемиологическую обстановку.
Среди жителей региона за последние сутки диагноз подтвердили у 198 человек, 9084 — за все время. За последние 24 часа полностью вылечены и выписаны из больниц 46 забайкальцев, всего с начала года 6004 человека победили заболевание. Скончалось с начала года от коронавируса 86 человек.