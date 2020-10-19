Мокрый снег пошел на юге Петербурга. Петербуржцам рекомендуют взять из дома шапки.
Как сообщает петербургский Гидрометцентр 19 октября, погоду в понедельник в Петербурге формирует циклон. В городе будет преимущественно пасмурно.
читатель Наталья
По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, циклонический вихрь будет разворачиваться к региону своей тыловой, холодной частью. Пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон окажется на 2-3° ниже климатической нормы.
Днем температура воздуха будет +3…+5°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывистый.
Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.