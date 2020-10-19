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19.10.2020 07:58
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Снежный фронт дошел до Петербурга

Мокрый снег пошел на юге Петербурга. Петербуржцам рекомендуют взять из дома шапки.

Фото: Михаил Огнев "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев "Фонтанка.ру"

Как сообщает петербургский Гидрометцентр 19 октября, погоду в понедельник в Петербурге формирует циклон. В городе будет преимущественно пасмурно.

читатель Наталья

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, циклонический вихрь будет разворачиваться к региону своей тыловой, холодной частью. Пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон окажется на 2-3° ниже климатической нормы.

Днем температура воздуха будет +3…+5°. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывистый.

Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Комментарии (1)

261217951
Да какой это снег. Смешно об этом писать.
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