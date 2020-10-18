Скончался худрук и один из основателей московского театра «Тень» Илья Эпельбаум
18 октября стало известно о смерти художественного руководителя и одного из основателей московского театра «Тень» Ильи Эпельбаума. Об этом сообщил в Facebook друг актера поэт Лев Рубинштейн. Тремя днями ранее в аккаунте Эпельбаума и паблике театра «Тень» в Facebook было сообщение о тяжелом состоянии актера.
Небольшой московский театр «Тень» был основан более тридцати лет назад художником Ильей Эпельбаумом и актрисой кукольного театра Майей Краснопольской. Мистификаторы и удивительные выдумщики, они сочинили историю про Лиликанское королевство, в котором обитали крошечные человечки и где главным центром культурной жизни был, конечно же, театр. Первым проектом этого мифа и стал спектакль «Гастроли Лиликанского Большого Королевского театра». А дальше уже сами лиликанцы принялись «выпускать» одну работу за другой: оперу «Иоланта», балет «Смерть Полифема», мелодраму «Орфей» и др. Еще одной изобретательной выдумкой стал «П. И. Чайковский. Лебединое озеро. Опера». Авторы уверяли, что в действительности до того, как стать балетом это знаменитое произведение было написано в жанре оперы и что они открыли в архивах прежде неизвестные материалы.
Одна из самых известных работ Ильи Эпельбаума «Апокалипсис», поставленная по библейскому тексту, была рассчитана лишь на одного зрителя и длилась всего 10 минут. В Санкт-Петербург за последние два года его привозили неоднократно, последний раз — в феврале этого года на фестиваль режиссера Анатолия Васильева.
Последним проектом Ильи Эпельбаума стал «Театр воображения», в котором были поставлены «Антология №1» и «Антология № 2».
Радикальность, концептуальность, невероятная изобретательность, поразительная способность не повторяться сочетались у режиссера и художника Ильи Эпельбаума с простотой изложения, что делало понятными его работы даже самым неискушенным зрителям.
Илья Эпельбаум был трижды награжден Высшей национальной театральной премией «Золотая маска»: в 1997-м за «Гастроли Лиликанского Большого Королевского театра в России», в 1999-м — за «П.И. Чайковский. Лебединое озеро. Опера» и в 2013-м — за «Скорую театральную помощь».