Скончался худрук и один из основателей московского театра «Тень» Илья Эпельбаум

18 октября стало известно о смерти художественного руководителя и одного из основателей московского театра «Тень» Ильи Эпельбаума. Об этом сообщил в Facebook друг актера поэт Лев Рубинштейн. Тремя днями ранее в аккаунте Эпельбаума и паблике театра «Тень» в Facebook было сообщение о тяжелом состоянии актера.



Небольшой московский театр «Тень» был основан более тридцати лет назад художником Ильей Эпельбаумом и актрисой кукольного театра Майей Краснопольской. Мистификаторы и удивительные выдумщики, они сочинили историю про Лиликанское королевство, в котором обитали крошечные человечки и где главным центром культурной жизни был, конечно же, театр. Первым проектом этого мифа и стал спектакль «Гастроли Лиликанского Большого Королевского театра». А дальше уже сами лиликанцы принялись «выпускать» одну работу за другой: оперу «Иоланта», балет «Смерть Полифема», мелодраму «Орфей» и др. Еще одной изобретательной выдумкой стал «П. И. Чайковский. Лебединое озеро. Опера». Авторы уверяли, что в действительности до того, как стать балетом это знаменитое произведение было написано в жанре оперы и что они открыли в архивах прежде неизвестные материалы.

