Теперь всё строго. Швеция резко изменила стратегию борьбы с ковидом
Шведские власти изменили стратегию борьбы с распространением коронавируса из-за роста заболеваемости. Коллективного иммунитета не получилось.
Как передаёт 18 октября РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail, страна, которая (в отличие от всей Европы) во время первой волны пандемии не вводила широких ограничений, теперь вынуждена перейти на локальные карантинные меры.
Новые правила будут действовать с понедельника. Они, в частности, позволят региональным органам здравоохранения вводить ограничения на пользование общественным транспортом. Впрочем, это будут рекомендации, а не обязательства: штрафы вводить пока не планируется.
The Daily Mail отмечает, что эпидемиологи пристально следили за ситуацией в Швеции на протяжении всей пандемии. У властей была надежда на то, что сформируется коллективный иммунитет. Но осенний рост заболеваемости доказал несостоятельность этой идеи.
В Швеции, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 103 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались около 6 тысяч человек. В целом по миру, по данным Университета Хопкинса, заразились 39,7 миллиона человек (это только подтверждённые случаи), умерли более 1,1 миллиона. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия по заболеваемости на четвёртом месте.