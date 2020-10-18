Теперь всё строго. Швеция резко изменила стратегию борьбы с ковидом

Шведские власти изменили стратегию борьбы с распространением коронавируса из-за роста заболеваемости. Коллективного иммунитета не получилось.

Как передаёт 18 октября РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail, страна, которая (в отличие от всей Европы) во время первой волны пандемии не вводила широких ограничений, теперь вынуждена перейти на локальные карантинные меры.

Новые правила будут действовать с понедельника. Они, в частности, позволят региональным органам здравоохранения вводить ограничения на пользование общественным транспортом. Впрочем, это будут рекомендации, а не обязательства: штрафы вводить пока не планируется.