Ближайший соперник «Зенита» по Лиге чемпионов лишился трех футболистов из-за коронавируса

В составе футбольного клуба «Брюгге», предстоящего соперника «Зенита» по первому туру Лиги чемпионов, четыре человека заболели коронавирусом.



Как сообщили в пресс-службе бельгийской команды, речь идет о вратаре Симоне Миньоле, защитнике Одилоне Коссуну, форварде Михаэле Крменчике, а также о сотруднике Винсенте Маннарте.



Отмечается, что болезнь у всех протекает без симптомов. Заболевшие изолированы и поэтому не поедут в Санкт-Петербург на матч, который пройдет 20 октября.

