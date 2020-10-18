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18.10.2020 18:08
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Ближайший соперник «Зенита» по Лиге чемпионов лишился трех футболистов из-за коронавируса

В составе футбольного клуба «Брюгге», предстоящего соперника «Зенита» по первому туру Лиги чемпионов, четыре человека заболели коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе бельгийской команды, речь идет о вратаре Симоне Миньоле, защитнике Одилоне Коссуну, форварде Михаэле Крменчике, а также о сотруднике Винсенте Маннарте.

Отмечается, что болезнь у всех протекает без симптомов. Заболевшие изолированы и поэтому не поедут в Санкт-Петербург на матч, который пройдет 20 октября.

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