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18.10.2020 16:39
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Снег пошёл. Пока в других регионах. К чему готовиться Петербургу

Пока в Петербурге дождь, но уже совсем скоро он может смениться снегом. ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает, что 19 октября местами ожидается налипание мокрого снега, а с 19 по 21 октября — гололедица.

В центральной части России, в том числе в Москве, снегопады начались накануне. Столичные метеорологи отмечали их на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово. В других регионах страны уже образовался плотный снежный покров. Чтобы морально подготовить своих петербургских читателей к новому сезону, «Фонтанка» собрала свежие фотографии наступающей зимы 20/21.

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Комментарии (2)

263837281
"пока других регионах"???? Я не хорошо понимать по-рюсськи...
Wert
В пятницу+10
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