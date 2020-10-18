Пока в Петербурге дождь, но уже совсем скоро он может смениться снегом. ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает, что 19 октября местами ожидается налипание мокрого снега, а с 19 по 21 октября — гололедица.



В центральной части России, в том числе в Москве, снегопады начались накануне. Столичные метеорологи отмечали их на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово. В других регионах страны уже образовался плотный снежный покров. Чтобы морально подготовить своих петербургских читателей к новому сезону, «Фонтанка» собрала свежие фотографии наступающей зимы 20/21.

