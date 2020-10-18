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18.10.2020 10:06
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Осень с намёком на зиму. Петербург под колпаком циклона готовится к первому снегу

В Санкт-Петербурге пасмурно, ожидаются осадки. Первый снег может пройти завтра, а может уже сегодня.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 октября во второй половине дня пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью был плюс (1–3 градуса), днём до 5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предрекает мокрый снег, порывистый ветер и давление существенно ниже нормы. Метеорологические условия в Северной столице формирует обширный циклон с центром над Скандинавией, объясняет он.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 18 октября в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха в течение суток колеблется в пределах от 1 до 10 градусов тепла. Самое холодное 18 октября зафиксировано в 1976 году, когда минимальная дневная температура составила минус 9, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 16, напоминает «Яндекс».

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Комментарии (15)

firma
Первый снег может пройти завтра, а может уже сегодня, а может и не пройти, а может до него ещё не скоро. Гисметео.
Дмитрий Севастьянов
А если ещё и на шипах - тогда Вы потенциально опасны на твёрдом покрытии.
Nothing
Кста, седня шины переобувал, таки да! Первый снег! Приморский район! Мокрый снег
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