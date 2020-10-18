Осень с намёком на зиму. Петербург под колпаком циклона готовится к первому снегу
В Санкт-Петербурге пасмурно, ожидаются осадки. Первый снег может пройти завтра, а может уже сегодня.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 октября во второй половине дня пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью был плюс (1–3 градуса), днём до 5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предрекает мокрый снег, порывистый ветер и давление существенно ниже нормы. Метеорологические условия в Северной столице формирует обширный циклон с центром над Скандинавией, объясняет он.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 18 октября в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха в течение суток колеблется в пределах от 1 до 10 градусов тепла. Самое холодное 18 октября зафиксировано в 1976 году, когда минимальная дневная температура составила минус 9, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 16, напоминает «Яндекс».