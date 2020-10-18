«Очень нравится премьер-министр Макрон». Трамп «понизил» в должности главу Франции

Выступление главы Белого дома транслировали американские телеканалы. Речь шла о Парижском соглашении по климату, из которого решил выйти президент. «И знаете, что еще я остановил? Парижское экологическое соглашение, — приводит France 24 слова Дональда Трампа. — И мне очень нравится премьер-министр Макрон. Но я спросил его: «Как там дела? Как дела с соглашением?». У них дела идут не очень».

Президент США Дональд Трамп допустил оговорку и назвал президента Франции Эмманюэля Макрона премьер-министром. Заявление американского лидера, прозвучавшее на его предвыборном митинге в штате Мичиган, цитирует France 24 .

Сейчас Эмманюэль Макрон занимает должность президента Франции, на посту премьер-министра — Жан Кастекс, которого назначил сам Макрон.

Напомним, в ноябре 2019 года Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения. Оно определяло план действий по сдерживанию глобального потепления. Дональд Трамп объяснял свое решение тем, что иначе США могли бы к 2025 году потерять 2,7 млн рабочих мест.

Отношения между Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном СМИ не раз называли «войной рукопожатий». Лидеры стран попеременно сильно пожимают друг другу руки на глазах у прессы.