В статистику смертности от COVID-19 попали 15 жителей Петербурга

В статистику смертности от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки попали 185 жителей России, 15 из них — петербуржцы. Об этом 18 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса россиян увеличилось до 24 187, а горожан — до 3 422. Северная столица занимает второе место в списке российских городов по этому показателю. На первой строчке находится Москва (5958 умерших от COVID-19), а на третьей — Московская область (1470 умерших).

