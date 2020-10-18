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18.10.2020 10:39
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В статистику смертности от COVID-19 попали 15 жителей Петербурга

В статистику смертности от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки попали 185 жителей России, 15 из них — петербуржцы. Об этом 18 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса россиян увеличилось до 24 187, а горожан — до 3 422. Северная столица занимает второе место в списке российских городов по этому показателю. На первой строчке находится Москва (5958 умерших от COVID-19), а на третьей — Московская область (1470 умерших).

Также сообщается, что в стране впервые зарегистрировали более полутора тысяч смертей из-за коронавируса за неделю.

Тем временем в Петербурге снова зафиксирован значительный прирост выявленных случаев COVID-19. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Попасть в статистику это еще полбеды, дело в том, что чуваки попали на тот свет, вот в чем фокус.
pregatus
15 меньше, чем вчера, а знаете почему? Потому что комиссия по списанию коронавирусных смертей на "сопутствующие заболевания" в субботу работает неполный день. А сегодня вообще выходной, и завтра будет ноль.
Баба Нюра
В общем, получается грустная картина. Если в Питере будет 700 зараженных, 800, 1000....то все останется по-прежнему. Дети будут ходить в школу, по выходным утраиваться массовые забеги-пробеги, в ОТ ездить без масок. В итоге хворые и старые вымрут, и останутся особи, устойчивые к КВ. Произойдет Его Величество Естественный Отбор. Насколько это приемлемо, давать в 21 веке ему произойти?
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