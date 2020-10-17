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17.10.2020 22:16
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Гол Кокорина помог «Спартаку» победить «Химки»

Московский «Спартак» одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 3:2 в матче 11-го тура РПЛ на «Арене-Химки».

Первый мяч «Спартака» забил Александр Кокорин — с пенальти на 58-й минуте. Также отличились Эсекьель Понсе (63) и Джордан Ларссон (77). У хозяев голы забили Резиуан Мирзов (48) и Брайан Идову (85).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит», который сегодня победил «Сочи».

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