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17.10.2020 15:59
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«Зенит» победил «Сочи» со счетом 3:1

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 11-го тура чемпионата России против «Сочи», прошедший в субботу, 17 октября, на «Газпром Арене». Петербуржцы выиграли со счетом 3:1.

Голы за «Зенит» забили: Вячеслав Караваев (16-я минута), Александр Ерохин (24) и Дуглас Сантос (90). Автором единственного мяча у «Сочи» стал Кирилл Заика (57).

Благодаря этой победе сине-бело-голубые с 24 очками вышли в единоличные лидеры чемпионата.

Следующий матч «Зенит» проведет в рамках группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 20 октября.

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