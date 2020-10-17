«Чеченцы здесь ни при чем». Кадыров прокомментировал убийство учителя во Франции

«Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет», — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил теракт во Франции и выразил соболезнования родным преподавателя истории, убитого 18-летним молодым человеком, чеченцем по национальности, в городе Конфлан-Сен-Онорин. Об этом лидер Чечни написал в своём телеграм-канале 17 октября.

В телеграм-канале политика впервые прозвучала фамилия нападавшего — Анзоров. До этого лишь сообщалось, что его звали Абдулак Абуезидович А.

«Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем», — заявил Кадыров. Он обратил внимание, что молодой человек был в Чечне единственный раз в жизни, когда ему было два года. Практически всю свою жизнь он прожил с семьей во Франции, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. «И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих», — предполагает глава Чечни.

Кроме того, Кадыров раскритиковал французское общество за «непозволительное отношение к исламским ценностям», которое выражается в поддержке журнала Charlie Hebdo. Также ему не понравилось, что СМИ, в том числе российские, акцентируют внимание своей аудитории на национальной принадлежности преступника.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний юноша обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек.

