Петербургские полицейские прошлись по «резиновым» квартирам. Несостоявшихся жильцов набралось на целый автобус
Полицейские проверили законность проживания приезжих в десятках домов Красногвардейского района Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 17 октября, профилактический рейд прошел накануне. «Акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами», — уточнили в полицейском главке.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Более 60 участковых проверили свыше 3,5 тысячи квартир в 57 жилых домах. В результате они выявили 129 сдаваемых под наем помещений, законность аренды которых вызвала сомнения. В 19 из них квадратные метры между собой делили десятки мигрантов. Помимо этого одна из квартир попала под подозрение полиции как незаконно используемая под хостел, информацию о ней передали в государственную жилищную инспекцию Петербурга.
По итогам рейда к административной ответственности привлекли 43 человека. Судя по видеозаписи, предоставленной полицейским главком, нарушителей было столько, что ими оказался забит целый автобус.