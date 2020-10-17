FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17.10.2020 16:53
0
Печать

Петербургские полицейские прошлись по «резиновым» квартирам. Несостоявшихся жильцов набралось на целый автобус

Полицейские проверили законность проживания приезжих в десятках домов Красногвардейского района Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 17 октября, профилактический рейд прошел накануне. «Акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами», — уточнили в полицейском главке.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Более 60 участковых проверили свыше 3,5 тысячи квартир в 57 жилых домах. В результате они выявили 129 сдаваемых под наем помещений, законность аренды которых вызвала сомнения. В 19 из них квадратные метры между собой делили десятки мигрантов. Помимо этого одна из квартир попала под подозрение полиции как незаконно используемая под хостел, информацию о ней передали в государственную жилищную инспекцию Петербурга.

По итогам рейда к административной ответственности привлекли 43 человека. Судя по видеозаписи, предоставленной полицейским главком, нарушителей было столько, что ими оказался забит целый автобус.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний