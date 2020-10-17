FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17.10.2020 14:13
0
Печать

Биолог расскажет, как бактерии накормят человечество

21 октября в «Архэ» стартует онлайн-цикл «Бактерии на службе человеку» (12+). Нам и так есть за что сказать спасибо бактериям: они делают нам йогурт, сыр, хлеб. Даже заквасить капусту без них бы не получилось. Но этого мало: ученые полагают, что население планеты растет так быстро и ест так много, что без бактерий мы не справимся.

Фото: arhe.msk.ru

Бактерии, вообще-то, — первые обитатели планеты. Как появились 3,5 млрд лет назад, так почти миллиард лет жили, не имея никакой другой компании. Все прочее стало развиваться, когда благодаря бактериям в атмосфере Земли начал накапливаться кислород. Сейчас описано примерно 10 тыс. видов бактерий, а их, вероятно, более миллиона — неудивительно, что мы не знаем и малой толики их возможностей и талантов. Но Мария Летарова, научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН, расскажет, о чем наука уже знает. Например, бактерии могут как есть пластмассу, так и производить ее; бактерии можно использовать в строительстве; они умеют очищать воду и землю от нефтепродуктов. О взаимосвязи болезней с бактериями наука узнала только полтора столетия назад, но сейчас их используют и в лечебных целях.

21 октября с рассказа о бактериях-пищевых технологах слушаем в «Архэ» онлайн-курс. Начало в 19.30. трансляция будет по ссылке.

Александра Шеромова

Фото: arhe.msk.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний