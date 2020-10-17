Трое с монтировками стащили сейф, вмонтированный в стену ТК в Новом Девяткино

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, трое неизвестных пробрались в ТК в Новом Девяткино поздним вечером 15 октября. Чтобы попасть внутрь, они разбили стекло пожарного выхода. Предметом их интереса был сейф с деньгами, вмонтированный в стену подсобного помещения. Судя по всему, несмотря на сложности, для них все прошло успешно.

Дерзкое проникновение на территорию торгового комплекса и не менее дерзкое похищение сейфа расследуют в Новом Девяткино. Предполагаемых преступников было трое, их лица скрывали маски, а в руках находилось по монтировке.

Однако на обратном пути подвела сигнализация, сработавшая в одном из магазинов. В этот момент на место происшествия подоспел охранник, который смог запомнить некоторые приметы преступников. Как позже он рассказал сотрудникам полиции, они были в масках, один из них держал в руке сумку, двое других — металлические монтировки. Троица скрылась на автомобиле Volvo.

Указанную машину накануне остановили на Пулковской улице, а ее водителя доставили в отдел полиции для разбирательств. Задержанная женщина пояснила, что купила автомобиль у родственницы и никому его не давала. После осмотра его передали владелице.

Возможно, полную картину случившегося помогут восстановить записи с камер видеонаблюдения, установленные в торговом комплексе, а оставленные следы рук ускорят поиски преступников. Возбуждено уголовное дело.