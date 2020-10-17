Проект «Театр без границ» начнёт новый сезон онлайн-премьерой с сурдопереводом
Театр Эстрады имени Аркадия Райкина 17 октября начинает новый сезон проекта «Театр без границ» с онлайн-премьеры — постановку «Три Апельсина. Карнавал» можно будет посмотреть в Сети. Спектакль будет сопровождаться синхронным переводом на русский жестовый язык.
Проект «Театр без границ» существует в Театре Эстрады третий год. В его рамках проходят детские, а с недавних пор и взрослые спектакли с сурдопереводом. За это время число зрителей с нарушениями слуха увеличилось в разы, даже стали поступать заявки на походы в театр из других регионов. В результате в декабре 2019 года проект получил логическое развитие — чтобы охватить как можно большую аудиторию, состоялась первая онлайн-трансляция спектакля с одновременным переводом на русский жестовый язык, которую посмотрело более 200 тысяч человек.
Однако премьеры в Интернете, даже несмотря на резко изменившуюся из-за коронавируса жизнь, явление нечастое.
«Онлайн-трансляция совершенно нового спектакля — это редкое событие, даже несмотря на то, что за месяцы локдауна трансляции стали привычным способом взаимодействия театров и зрителей. Открытие театров стало радостным событием. У нас, как всегда в рамках проекта «Театр без границ», часть первых рядов отдана для глухих и слабослышащих зрителей. К сожалению, из-за вынужденной необходимости сократить общее число зрителей уменьшится и число мест, предназначенных для аудитории, которая нуждается в сурдопереводе. Поэтому Театр Эстрады пошел на этот решительный шаг, чтобы яркую премьеру смогло увидеть как можно больше зрителей с особенностями здоровья», — рассказали в театре.
Спектакль поставлен режиссером Ильей Архиповым по знаменитой сказке Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». В сюжете — неизвестная болезнь и отравление, на сцене — венецианские маски, герои в романтических плащах и музыкальная игра.
Трансляция начнётся в 19:00 на портале Культура.рф. Возрастная категория 16+.
В театре отметили, что в новом сезоне проект «Театр без границ» начинает работу с ещё одной группой зрителей — готовятся спектакли с тифлокомментированием. Таким образом, в театральном зале будут чувствовать себя комфортно слепые и слабовидящие.