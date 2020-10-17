Проект «Театр без границ» начнёт новый сезон онлайн-премьерой с сурдопереводом

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина 17 октября начинает новый сезон проекта «Театр без границ» с онлайн-премьеры — постановку «Три Апельсина. Карнавал» можно будет посмотреть в Сети. Спектакль будет сопровождаться синхронным переводом на русский жестовый язык.

Проект «Театр без границ» существует в Театре Эстрады третий год. В его рамках проходят детские, а с недавних пор и взрослые спектакли с сурдопереводом. За это время число зрителей с нарушениями слуха увеличилось в разы, даже стали поступать заявки на походы в театр из других регионов. В результате в декабре 2019 года проект получил логическое развитие — чтобы охватить как можно большую аудиторию, состоялась первая онлайн-трансляция спектакля с одновременным переводом на русский жестовый язык, которую посмотрело более 200 тысяч человек.