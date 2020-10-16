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16.10.2020 18:33
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Пауки-птицееды и хамелеоны отправились в путешествие из Пулково, но им не позавидуешь

Почти двести маленьких животных полетели из Петербурга во Владивосток, где им предстоит радовать детей. Тяготы дальней дороги им пришлось переносить в тесноте.

Как сообщает 16 октября пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, два дня назад в грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторы ведомства провели ветеринарный контроль восьми хамелеонов, 107 пауков-птицеедов и 66 лягушек-квакш. Животные ехали из Ленинградской области во Владивосток — в океанариум. «В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, экзотический груз продолжил следование к получателю», — отмечается в сообщении.

Управление продемонстрировало некоторых пассажиров. На время путешествия их поместили в тесные «домики» — пластиковые контейнеры, в каких в магазинах продают салаты.

Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора

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Комментарии (2)

pedro
Узники совести! Лягушки особенно активно против режима!
Barmaley_5e4d0211d3423
И бородатая агама, как я вижу, кроме прочих ...
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