Почти двести маленьких животных полетели из Петербурга во Владивосток, где им предстоит радовать детей. Тяготы дальней дороги им пришлось переносить в тесноте.

Как сообщает 16 октября пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, два дня назад в грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторы ведомства провели ветеринарный контроль восьми хамелеонов, 107 пауков-птицеедов и 66 лягушек-квакш. Животные ехали из Ленинградской области во Владивосток — в океанариум. «В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, экзотический груз продолжил следование к получателю», — отмечается в сообщении.