Экс-чиновник Минпромторга прикрылся от многомиллионной взятки выпиской из казино и чужой неблагонадёжностью

Как сообщает РБК 16 октября, дело Потапкина рассматривает Центральный райсуд Хабаровска. Бывшему директору департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга вменяют превышение должностных полномочий и взятку почти в 80 млн рублей. За эти деньги чиновник якобы оказывал незаконную протекцию компании «Азия лес», гендиректором которой был Александр Пудовкин.

Бывший директор одного из департаментов Минпромторга Владимир Потапкин нашёл окольный путь, чтобы доказать свою невиновность. Он настаивает, что взятка в размере 80 млн рублей, которую ему приписывает следствие, не могла дойти до его рук, поскольку посредник был не способен справиться со своей ролью.

Лесопромышленник Пудовкин заключил сделку со следствием и рассказал, что передавал миллионы через общего знакомого — юриста Антона Толмачёва, который объявлен в розыск. Защита обвиняемого настаивает, что всё это оговор и домыслы, а в подтверждение готовится представить суду выписки из онлайн-казино.

«Толмачёв проигрывал все деньги, которые к нему попадали. Это был факт, о котором знали все его знакомые. Он занимал и проигрывал деньги у многих наших знакомых. Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег, — это очень глупо», — цитирует издание заявление Владимира Потапкина.

Адвокат Толмачёва Александр Забейда также заявил, что его подзащитный страдал от лудомании (игромании). Это подтверждено медицинским заключением. Согласно справкам, юрист за три с половиной года поставил в казино и букмекерских конторах порядка 443 миллионов рублей и проиграл более половины этой суммы.

Владимир Потапкин задержан в июне 2019 года. По версии следствия, он получал незаконное вознаграждение в 2016–2019 годах. Следком полагает, что из-за незаконной протекции компании «Азия лес» госбюджет недосчитался порядка 9 млрд рублей. Содействие компании также якобы оказывал бывший первый зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалёв.